Opnieuw gedoe rondom loswal in Giethoorn: gemeente en provincie zijn het niet eens

In Vollenhove gaan ze massaal puzzelen, met dank aan wagenbou­wer Jens

21 februari De legpuzzel van het bloemencorso in Vollenhove, dat binnenkort in een Britse documentaireserie is te zien, blijkt een voltreffer. De eerste 200 puzzeldozen zijn inmiddels geleverd en zijn zaterdag in de Vlasschuur overhandigd aan degenen die de eerste bestellingen hadden gedaan.