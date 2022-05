Opnieuw voorwaardelijke straf voor probleemboer Willemsoord met verwaarloosd vee

Van feestje in de keet naar duizenden mensen in de tent: vrienden­groep is de motor achter het Barskop­feest in Sint Janskloos­ter

Tweeduizend mensen gingen zaterdagavond uit hun dak op het door corona uitgestelde Barskopfeest in Sint Jansklooster. De motor van dit succes is een vriendengroep, die in 2011 in een keet met een feestje voor dertig man begon. Die keet staat ook nu nog op het evenemententerrein.

