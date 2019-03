Oppositie Steenwijkerland wil duidelijkheid over ‘geheimzinnige’ coalitievergadering

Steenwij­ker jongeren zorgen voor ontolereer­baar verkeersge­drag, politie grijpt in: ‘Dit kan niet’

28 februari Straatraces, snelheidsovertredingen en veel geluidsoverlast: in Steenwijk hebben ze last van een groep jongeren die voor dit soort problemen zorgt. De politie heeft hen in het vizier en controleert extra. Intussen wordt er op het bedrijventerrein nagedacht over oplossingen. ,,Er hoeft maar één dode te vallen en dan gaat er pas wat gebeuren.”