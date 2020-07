Oproep aan jeugd Vollenhove: ‘Ruim je rotzooi op!’

Update Wanneper­veen ineens hotspot in coronacij­fers RIVM: hoe zit dat?

22 juli In een week tijd steeg het aantal coronabesmettingen in de gemeente Steenwijkerland van vijf naar dertien, waarvan ‘meer dan tien’ in Wanneperveen. Heeft dat te maken met het restaurant in het dorp waar twee medewerkers corona bleken te hebben? Of is het toeval? GGD IJsselland legt uit.