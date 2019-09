Organisator Dicky Woodstock verbaasd over mogelijke boetes: ‘We hadden een goed gesprek’

,,Twee, drie weken geleden kwamen er twee mensen van de Algemene Inspectiedienst langs om namens de minister dingen uit te zoeken’’, vertelt Kranendonk in reactie op het nieuws. ,,Waarschijnlijk naar aanleiding van die Kamervragen. Het was een open en goed gesprek. Ze gaven nog wat tips voor volgend jaar.’’

Van boetes en waarschuwingen heeft de organisator naar eigen zeggen geen weet. ,,We hoorden dat we de varkens hadden moeten oormerken. Dat hadden we bewust niet gedaan. De boer van wie wij ze hebben, wilde niet aan de hand van oormerken worden herkend. Het kon zijn dat mensen van dierenorganisaties, die Woodstock ook bezochten, namelijk verhaal gingen halen bij hem.’’

Volledig scherm Deelnemers proberen een varken te tikken, tijdens het onderdeel zwientie tikken op het Dicky Woodstock Popfestival. © ANP

Ontheffing

Over het ontbreken van een transportvergunning: ,,Alles was voor elkaar, wij hadden alleen geen ontheffing aangevraagd voor het verblijf van de varkens op het festivalterrein. Normaal gesproken moeten ze 21 dagen op de plek blijven waar ze naartoe worden gebracht, het festival duurt echter maar drie dagen. We hadden dus een ontheffing moeten vragen voor drie- in plaats van 21 dagen voordat we ze weer vervoerden.’’

Verder weet Kranendonk eigenlijk niet wat hij verkeerd doet. Na een zucht: ,,Het is toch wat dat er zelfs Kamervragen zijn gesteld? Het lijkt mij dat er ergere dingen zijn waar je je zo ontzettend druk om moet maken. Maar goed, we zullen wel horen wat we verkeerd hebben gedaan of welke boete we krijgen. En dan gaan we het volgend jaar nog weer beter doen.’’