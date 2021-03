Organisator Miss Giethoorn-verkiezing beschuldigd van bedreiging en mishandeling: ‘Hij kwam door het raam mijn huis binnen’

Christiaan (26) uit Steenwijk is regelneef tijdens missverkie­zing

27 juni Dat de finalisten van Miss Wold Nederland voor hun trainingsweek zijn neergestreken in Giethoorn is niet zo verrassend. De uit Steenwijk afkomstige Christian Vredenburg (26) is nauw betrokken bij de organisatie van de missverkiezing en weet als geen ander wat het waterdorp te bieden heeft. Toch was er een toevallige ontmoeting met Fred en Babette Greter voor nodig om er voor te zorgen dat de missen een week lang verblijven in Waterresort Bodelaeke.