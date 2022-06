Ossenzijl wil ‘woningparadox’ doorbreken: ‘Als er elders wel plek is, worden wij kind van de rekening’

Deze ‘paradox’ komt ter sprake als we in Ossenzijl aanschuiven bij Monique Rotink en Audrey Veenstra. Monique zet zich al vijf jaar in namens de werkgroep Wonen van Plaatselijk Belang. Audrey is één van de jongeren die bang zijn dat ze - als ze eenmaal bij haar ouders weg willen - misschien niet in Ossenzijl kunnen blijven. Een koopwoning is onhaalbaar, sociale huurwoningen zijn er niet.