Otterspotter Martens: Dit probleem is niet heel snel op te lossen

De meeste otters komen nog steeds voor in Overijssel. De grootste populatie leeft in de Weerribben-Wieden en telt zo’n tachtig dieren. ,,Deze goede gebieden zitten vol’’, stelt Martens, ecoloog en 'otterspotter'. ,,Otters die uit dit territorium worden verdreven moeten het doen met de minder goede gebieden, zoals in het westen. Daar is het moeilijk overleven. Laat staan jongen grootbrengen.”



Dat heeft met name te maken met de verkeersdrukte en het gebrek aan voorzieningen voor de otter om daaraan te ontkomen. ,,Niet voor niets werden er het afgelopen jaar zo’n vijftig doodgereden. Dat is een kwart van de hele Nederlandse populatie.”