Oud-badmeester bezorgd over veiligheid in 'zijn' zwembad 't Tolhekke

Zorgen over de gang van zaken in zwembad 't Tolhekke in Basse. ,,Eind vorig seizoen zijn de geroutineerde medewerkers van het zwembad opgestapt. Reden was de ernstig verstoorde relatie met het stichtingsbestuur", sprak voormalig personeelslid van het zwembad Ina ter Schure. Dat deed ze tijdens de politieke markt van dinsdagavond.

Ter Schure maakte van het spreekrecht gebruik. Dat deed ze namens Herman Lammerts, die veertig jaar lang badmeester van 't Tolhekke was. Lammerts kon vanwege familieomstandigheden zelf niet aanwezig zijn om het woord te voeren.

,,Buiten een manager die er slechts twee dagen per week is, wordt het toezicht voornamelijk gedaan door jonge, onervaren krachten die nog nooit aan de rand van een zwembad hebben gestaan. Ze zijn niet ingewerkt en onvoldoende op de hoogte van de regelgeving. Daardoor is de veiligheid in het geding."

Onregelmatig

Over de openingstijden wordt door bezoekers veel gemopperd. ,,Er zijn dagen dat het bad 's morgens om zeven uur opengaat en drie uur later alweer sluit. De openingstijden zijn zo onregelmatig dat er geen touw aan vast te knopen is."

Een kopje koffie is nog verkrijgbaar. ,,Maar de kantine is nog steeds gesloten, omdat er geen mensen zijn voor de verkoop van snacks, ijs en frisdrank." Lammerts is de afgelopen weken zelf opgetrommeld. ,,Een vaste medewerker voor de machinekamer en onderhoud is er niet. Wegens gebrek aan personeel ben ik desgevraagd zelf weer aan het werk gegaan. Ik heb er in een paar weken tijd alweer 36 uurtjes opzitten", zegt Lammerts.

Onkruid

De oud-badmeester kwam veel zaken tegen die niet goed functioneren. ,,Zo staat het water bij de overloopgoten veel te laag. Lucht wordt aangezogen, daardoor werkt de filterinstallatie niet optimaal. De investering in de nieuwe machinekamer werpt op deze manier geen vruchten af."

Het onkruid in de tuinen tiert welig. ,,Het terrein wordt ook niet goed schoon gehouden, en zo kan ik nog wel een aantal zaken noemen die voor verbetering vatbaar zijn." Voor verbetering op korte termijn draagt Lammerts twee adviezen aan. ,,Stel het zwembad voor deze zomer onder het management van zwembad de Waterwijck. En probeer oud-personeelsleden aan te stellen die de nieuwe kunnen inwerken."

Emoties

Stichtingsvoorzitter Dick Piquer zegt dat alle kritiek gebaseerd is op emoties: ,,Lammerts is nog van de oude stempel en snapt niet dat er tegenwoordig anders gewerkt wordt. Alle huidige medewerkers zijn gediplomeerd voor wat ze doen. Die kunnen zich aan het bad prima redden."

Volgens de voorzitter is het bestuur een nieuwe koers ingeslagen. ,,Daarbij is geïnvesteerd in een afgeslankt management en hebben we zaken als groenonderhoud en schoonmaak uitbesteed aan derden."