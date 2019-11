‘Oud’ bestuur Overijsselse Merentocht wacht op vorst en zoekt vers bloed: generatiekloof dreigt

Update Onduide­lijk­heid na nachtelij­ke steekpar­tij in Steenwijk: ‘Dit is wel gek wakker worden’

10 november Terwijl de orgelklanken zachtjes op de achtergrond klinken, is de politie druk met sporenonderzoek aan de J H Tromp Meestersstraat in Steenwijk. Na een steekpartij afgelopen nacht is het gebied rondom de straat is met linten afgezet, buurtbewoners kijken nieuwsgierig van een afstandje, een enkeling kruipt zelfs onder het lint door. Om naar de kerk te gaan. De politie tast in het duister over het incident, waar een 18-jarige man gewond raakte, en vraagt getuigen zich te melden.