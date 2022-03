Oude misbruikzaak Kuinre op laatste moment toch uitgesteld

Politiek is in Staphorst niet alleen een mannenzaak

Tiny Radersma had in 1987 de primeur als eerste vrouwelijk raadslid in de gemeente Staphorst. Namens de PvdA maakte ze tot 1994 deel uit van de raad. Daarna was gemeentepolitiek jarenlang weer een mannenzaak. Tot 2010, toen Liesbert Lubberink (PvdA) en Herriët Brinkman (CDA) hun opwachting maakten.

11 maart