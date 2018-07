Oudgedienden adviseren (startende) ondernemers

Ondernemers die willen groeien of starters in Steenwijkerland kunnen persoonlijke begeleiding krijgen bij hun ondernemerschap. Daarvoor heeft de gemeente het Ondernemersklankbord in de arm genomen.

Investeren in een gezond ondernemersklimaat en ondernemers in Steenwijkerland zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat zijn volgens wethouder Bram Harmsma de redenen waarom de gemeente afspraken heeft gemaakt met de landelijke stichting Ondernemersklankbord.

Betere kansen

,,Een gezond ondernemersklimaat is goed voor de werkgelegenheid. En daar hoort het aanbieden van faciliteiten voor starters, zoals informatieavonden, de Business Voice en deze persoonlijke adviezen van het Ondernemersklankbord, wat ons betreft bij", zegt Harmsma. Het doel van Steenwijkerland is dat ondernemers hierdoor betere kansen krijgen om een bedrijf te starten en te continueren.

Wethouder Harmsma: ,,De adviseurs van het Ondernemersklankbord zijn oud-ondernemers die veel kennis en jarenlange ervaring hebben. Daar kunnen anderen, met name startende ondernemers, hun voordeel mee doen. Zij krijgen een half jaar lang in meerdere sessies op maat gesneden advies. De adviestrajecten zijn overigens ook bedoeld voor ondernemers die al een bedrijf hebben en willen groeien."

Rekening

De persoonlijke begeleiding van het Ondernemersklankbord begint na de zomervakantie, in september. Tijdens het half jaar durende adviestraject komt de adviseur minimaal vier keer bij de ondernemer op bezoek. De gemeente Steenwijkerland betaalt de rekening.

,,We hebben, met subsidie van de provincie, in eerste instantie tien adviestrajecten ‘ingekocht’. Daarnaast gaat het Ondernemersklankbord op gezette tijden een spreekuur in onze gemeente houden. Daarover maken we nog nadere afspraken met elkaar", aldus Harmsma.

Subsidie

Voor de adviesgesprekken en spreekuren in Steenwijkerland is 2.000 euro beschikbaar. Dit is grotendeels provinciale subsidie, die de gemeente heeft gekregen voor het nog meer stimuleren van startende ondernemers. Steenwijkerland betaalt een kwart van de beschikbare 2 mille. ,,Na deze trajecten gaan we evalueren en afhankelijk van de resultaten bekijken we of we hiermee doorgaan", aldus Harmsma.