Oudste hotel van Giethoorn mag uitbreiden dankzij elektrische verwarming en wintersluiting

VIDEO Eindelijk een praalwagen bouwen, al is het niet voor het corso maar voor het dahliafes­ti­val in Vollenhove

24 augustus Kunnen ze eindelijk weer een praalwagen bouwen, is er in Vollenhove geen bloemencorso maar een dahliafestival. Toch zijn de mannen en vrouwen van Klein Cuba blij dat ze er weer bij zijn. Hun praalwagen zal zaterdag niet onder klaterend applaus door de straten rijden, maar ergens stilstaan op een locatie in het voormalige Zuiderzeestadje.