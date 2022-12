Overal klinkt de waarschuwing dun ijs: ‘Maar dit is misschien wel de enige kans’

Vollenhove voorzien van nieuwe sfeerver­lich­ting, die niet alleen rond Kerst voor magie zorgt

Boven de straten in het centrum van Vollenhove brandt sinds dit weekeinde de nieuwe sfeerverlichting. Het is een initiatief van de Vollenhoofse Ondernemers Club (VOC). Wethouder Trijn Jongman, inwoonster van de voormalige Zuiderzeestad, had de eer om de schakelaar om te zetten.

11 december