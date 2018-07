Overijssel doet varend mee aan Elfwegentocht

Varen! In het Zwolse provinciehuis hoefden ze niet lang na te denken over de Overijsselse bijdrage aan de Elfwegentocht, het Friese feestje waarbij de noordelijke buurprovincie twee weken lang inzet op fossielvrij reizen. Alle provincies in Nederland haken aan. Deze donderdag is het de beurt aan Overijssel.

Deze provincie vraagt tijdens de Elfwegentocht met een bonte stoet vaartuigen aandacht voor duurzaam varen. Van waterfiets tot elektrisch aangedreven rondvaartboten en van het hypermoderne Mien-skip tot de replica van de historische Vechtezomp uit Gramsbergen.

Voordat de parade met een slordige dertig duurzame boten officieel vertrekt uit Ossenzijl wordt in Giethoorn uit de doeken gedaan hoe daar jaren geleden de dieselvloot is vervangen door elektrisch aangedreven boten.

Elektrisch

,,Begin jaren negentig zijn alle boten met een explosiemotor vervangen door een elektromotor", vertelt wethouder Bram Harmsma van de gemeente Steenwijkerland. De bijna zeshonderd verhuurboten in het wereldberoemde waterdorp varen nu elektrisch.

Het motorlawaai en de stinkende blauwe benzinewalm, die na een drukke toeristische dag boven de Gieterse Dorpsgracht hing, zijn verleden tijd. Nu is het de bezoekersdrukte, die de gemeente het hoofd moet bieden.

Leefbaarheid

Wethouder Harmsma: ,,Giethoorn is booming, maar de leefbaarheid staat onder druk. We willen net zo'n stap als in de jaren negentig zetten door bezoekers duurzaam te laten reizen in het gebied." Evenals bij de overgang naar elektrisch varen kijkt de gemeente ook voor de toeristenspreiding naar de provincie voor een financiële bijdrage.

,,Dit maakt jaloers", zegt Overijssels gedeputeerde Bert Boerman over de elektrische verhuurvloot. ,,Duurzaam en schoner vervoer in plaats van stinkende en ronkende motoren."

Beroepsvaart

Wat Boerman betreft, is het nu de beurt aan de beroepsvaart. ,,Jaarlijks vervoeren we in de provincie 13,5 miljoen ton oftewel 550.000 vrachtwagens over water. Vervoer over onze goed bevaarbare waterwegen zorgt voor minder drukte op de weg. Maar het moet schoner, ook voor de toekomstige generatie." Reden waarom de provincie onder meer bijdraagt aan het aanpassen van scheepsmotoren.

Varen of rijden met een dieselmotor, dat heeft wel wat erkent de gedeputeerde. ,,Het geluid en de geur zijn leuk, maar elektrisch rijden is ook een beleving", vertelt Boerman lovend over de elektrische dienstauto waarmee hij naar Giethoorn en het centrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl is gereden.

Olievlek

Een historische plek, volgens boswachter Egbert Beens. ,,Hier zijn we 25 jaar begonnen met elektrisch varen. Het is een olievlek", schetst de boswachter met excuses voor zijn woordkeus de vlucht die elektrisch varen heeft genomen. ,,Alle verhuurboten varen elektrisch, maar ook de grote rondvaartboten."