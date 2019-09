Overijssel gaat in het nauw geraakte rietsnijders niet helpen

De wijziging leidde ertoe dat het riettelersbedrijf van Johan en Yfke de Dood in de Weerribben in de gemeente Steenwijkerland jaarlijks 8000 euro minder ontvangt, zo vertelden zij eerder in De Stentor . Ze zijn genoodzaakt om andere inkomsten te zoeken. Al zeven generaties wordt er door het familiebedrijf riet geteeld. Het bedrijf beheert in totaal zo’n 32 hectare. Omdat de opbrengsten uit het riet zelf niet voldoende zijn om rond te komen, is het echtpaar gedeeltelijk op subsidie aangewezen. Het werk van riettelers speelt echter een belangrijke rol voor de natuur en wordt dan ook als natuurbeheer gezien. Wanneer er niet meer gemaaid wordt, zal rietland ‘verbossen’.

Geen subsidie

Het college wijst de PvdA er wel op dat er een ‘vaartoeslag’ mogelijk is voor percelen die alleen via water toegankelijk zijn. Er is tot nu toe door de provincie geen gebruik gemaakt van het openstellen van die toeslag, omdat het te duur is. Het zou de provincie dan zo’n 1,5 miljoen per jaar kosten. Er is geen ruimte voor in het beschikbare budget, zo schrijft het college.