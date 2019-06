Overijssel koopt voor Steenwijkerland NK schaatsmarathon op natuurijs van KNSB: ‘Dit is omkoping’

Lintje voor Steenwij­ker speaker Egbert Vink

20 juni Bij de intocht van de 55ste avondvierdaagse in Steenwijk is Egbert Vink koninklijk onderscheiden door burgemeester Rob Bats. Hij werd op de Markt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vink is sinds 2013 speaker bij de avondvierdaagse.