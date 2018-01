Overlast door jeugd bij park Rams Woerthe in Steenwijk

Lawaai, harde muziek en belletje lellen. De omwonenden van park Rams Woerthe in Steenwijk zijn de hangjongeren meer dan zat. Voor de jaarwisseling zorgden jongeren voor overlast bij het door de gemeente in het park geplaatste etagebankje met overkapping. De pleisterplaats is tijdelijk weggehaald, maar de gemeente wil nu opnieuw tot plaatsing overgaan. Tegen de zin van de omwonenden.

,,Het bankje stond aan de rand van het Balkengat dicht bij onze huizen", vertelt bewoner Marc van Dooijeweerd. ,,Er is met ons geen enkel overleg gevoerd over de plaatsing van het bankje. Veel erger is dat we vanaf dag één enorm veel overlast hebben gehad van hangjeugd.''

Volgens Van Dooijeweerd kwam de jeugd iedere avond met auto's vol naar het bankje. ,,Het was een soort jeugdhonk. Ze maakten heel veel lawaai tot diep in de nacht. De mensen konden niet meer slapen, en sommigen moeten 's morgens al heel vroeg uit hun bed om naar het werk te gaan."

Naast geschreeuw en muziek was er ook andere overlast zoals op deurbellen drukken en in de paar dagen dat er sneeuw lag, werden er sneeuwballen tegen de ramen gegooid. ,,Heel vervelend allemaal", aldus Van Dooijeweerd, die zegt dat er is geklaagd bij de gemeente.

Historisch perspectief

Het etagebankje in park Rams Woerthe stond er vorig najaar ineens. Het was volgens de gemeente geplaatst 'vanuit historisch perspectief'. Een aantal weken later was het ook alweer verdwenen. De gemeente zei brandstichting te vrezen tijdens de jaarwisseling. Maar waarom dan niet even gewacht met plaatsing van het bankje tot na de jaarwisseling? Op deze vraag kwam geen helder antwoord. En het verhaal krijgt nu wel een heel bijzondere wending, nu de gemeente tot herplaatsing wil overgaan maar de omwonenden mordicus tegen zijn. Het gemeentebestuur gaat nu eerst in overleg met de omwonenden.