Overval op Kruidvat in Steenwijk: dader gaat er vandoor met 2 telefoonkaarten

Aan de Oosterstraat in het centrum van Steenwijk is vanavond net voor sluitingstijd een overval op de winkel van Kruidvat gepleegd. Na de overval is een Burgernet-melding uitgegaan. De ongewapende dader maakte twee telefoonkaarten buit.

Hoewel er een vrij gedetailleerd opsporingsbericht uitging, werd de dader niet gepakt. De verdachte van de overval is een slanke blanke man van ongeveer 1.90 lang. Hij droeg een bruine broek en een grijs/beige jas. De politie liet gisteravond, even voor 18.00 uur, via Burgernet vrij stellig weten dat het om een man van 28 jaar zou gaan.

Toch geen bekende

Dat wekte de indruk dat het om een bekende van de politie zou gaan. ,,Dat dachten we aanvankelijk ook, maar na het bekijken van de videobeelden in de winkel bleek dat we de verkeerde persoon in het vizier hadden. Het signalement klopte verder wel”, zegt teamchef van politie Steenwijkerland, Reinhild Bosch.

De politie heeft winkelpersoneel gesproken. Ook heeft de technische recherche een sporenonderzoek in de winkel verricht. De medewerksters mochten niets zeggen. ,,We moeten eerst met de politie praten, en nee er is gelukkig niemand gewond”, zo merkte een medewerkster op, die nog even snel wat rekken met spulletjes in de winkel zette. ,,Tja, dat is voor ons het belangrijkste”, zo voegde ze er nog zichtbaar opgelucht aan toe. Daarna gingen de deuren van de winkel op slot.

Ongewapend