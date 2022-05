Palingrokers kunnen zich melden voor wedstrijd én gezellige middag in Vollenhove

Oppositie­par­tij CPB praat met huidige coalitie over vorming college Steenwij­ker­land

Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) praat in Steenwijkerland mee over de formatie van een nieuw college. De partij die de afgelopen raadsperiode in de oppositiebanken zat, schuift in de formatiegesprekken aan bij de huidige coalitiepartijen BGL, PvdA, VVD en ChristenUnie. Dat betekent dat CDA, GroenLinks en D66 buitenspel staan.

