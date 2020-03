Panelen in Steenwijkerland: werkgroep pleit voor ‘dubbelzon’

Doorgaan bloemencorso’s hangt aan zijden draadje

17:15 Het doorgaan van de bloemencorso’s in Sint Jansklooster en Vollenhove is hoogst onzeker, nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt en verlengd tot 1 juni. De corso’s zijn pas in augustus, maar de bouw van de praalwagens begint in mei. En de dahliaknollen moeten volgende maand al de grond in.