'Papa heeft het ontzettend goed gedaan'

Dat wil zeggen: de eerste set. ,,De wedstrijd begon pas om drie uur, dat was later dan de bedoeling was. School ging al bijna uit. In de eerste pauze zijn we snel naar huis gegaan. Mijn moeder is bij mijn vader in Engeland, ik logeer bij mijn opa en oma in De Blesse. Daar hebben we de rest van de wedstrijd gezien. Volgens mij hebben de andere kinderen ook thuis gekeken.''

Eenvoudig

Het leek aanvankelijk een makkie te worden voor zijn vader, die het opnam tegen Kyle McKinstry uit Noord-Ierland. Veenstra won de eerste twee sets en had nog een set nodig voor de overwinning. Maar McKinstry knokte zich terug in de wedstrijd en kwam op 2-2. Veenstra herpakte zich en won de vijfde set en daarmee de wedstrijd.

,,Het was zó spannend'', zegt Youri. ,,Ik schreeuwde toen papa won. Ik ben zó trots op hem. Hij heeft het ontzettend goed afgemaakt.'' Hij bekeek de wedstrijd 'met de handen in het haar'. Van de spanning. ,,En soms met de handen voor mijn ogen. Nee, niet toen papa moest gooien. Alleen als McKinstry aan de beurt was.''

Livestream

Jammer dat het feestje op school, Eben-Haëzer in Ossenzijl, zo kort duurde, vindt Youri. Maar mooi was het wel: via een livestream naar de verrichtingen van zijn vader kijken in Frimley Green, dat in de buurt van London ligt. ,,Ja, leuk'', zegt Youri. ,,Met z'n allen juichen voor mijn vader als hij goed scoorde.'' De leerlingen hadden bordjes met '180' in de hand die omhoog gingen als Veenstra de maximale score haalde. Net als in de rumoerige wedstrijdhal zelf. Youri's broertje Justin (8) was ziek en bleef bij zijn opa en oma. ,,Maar hij voelde zich gelukkig goed genoeg om de wedstrijd op tv te zien.''

Donderdag

Zijn pa komt donderdag weer in actie. Hij speelt tegen de Belg Geert de Vos of zijn landgenoot Derk Telnekes. Onbekend is nog hoe laat de wedstrijd begint. ,,Ik hoop dat we weer op school kunnen kijken'', zegt Youri. ,,En dan de héle wedstrijd.'' Moeder Monique was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. ,,Aangezien Richard zich weer heeft geplaatst voor de Lakeside, heb ik beide handen nodig om hem aan te moedigen. U kunt vanaf 16 januari weer bij mij terecht'', meldt haar voicemail.