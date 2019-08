Partij voor de Dieren eist opheldering over zwientie tikken tijdens Dicky Woodstock

Ergernis over giganti­sche papierberg bij d’Olde Veste '54: ‘a-so-ci­aal’

16:16 Frans Klozen is dagelijks bij voetbalclub d’Olde Veste '54 in Steenwijk te vinden, maar heeft een aanzwellende ergernis over de eveneens groeiende berg oud papier die meerdere malen per week wordt aangevuld. Het levert een zakcentje op, maar netjes gaat het niet. ,,Steenwijk is asociaal aan het worden.”