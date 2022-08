Pasar Malam Steenwijk trok nog nooit zó veel bezoekers als dit jaar

Schoonmaak­ster met illegaal chalet in Giethoorn moet dwangsom van 15.000 euro betalen

De eigenaresse van een illegaal chalet in Giethoorn was het oneens met een dwangsom van 15.000 euro, die de gemeente Steenwijkerland haar had opgelegd. Haar bezwaren zijn vandaag echter van tafel geveegd door de rechter in Zwolle. De vrouw, die de woning waar het chalet bij hoort schoonmaakte, had het huisje namelijk al vóór 1 maart 2021 moeten verwijderen.

