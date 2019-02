Per ‘Batsfiets’ naar het stembureau in Eesveen

update Ware golf inbraken in Oldemark: vijf inbraken in dezelfde nacht, mogelijk dezelfde daders

12 februari In de nacht van maandag op dinsdag zijn er vijf inbraken gepleegd in bedrijven in Oldemarkt en Wetering. De politie neemt de zaak hoog op en houdt er rekening mee dat het om dezelfde daders gaat. ,,U begrijpt dat dit geen dagelijkse praktijk is in Oldemarkt.‘’