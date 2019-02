Personeelsschaarste in Kop halt toeroepen met ‘Actieplan Werk’

,,We hebben prachtige bedrijven in Steenwijkerland’’, stelt Harmsma, die uit gesprekken met ondernemers weet dat ze kampen met een tekort aan personeel. ,,De schaarste is echt heel fors. Onze gemeente is sterk in toerisme en recreatie, maar de personeelsschaarste is zo enorm dat restaurants hun menukaart versimpelen, omdat ze geen koks kunnen vinden. Voldoende gekwalificeerd personeel is echt van levensbelang.’’

Wethouder Harmsma: ,,We gaan met die partijen om tafel om te kijken wat er echt nodig is en om hoeveel scholingstrajecten het gaat. We gaan in maart om tafel, maken plannen en gaan die in april indienen bij de Regio Zwolle. Een deel zal door de gemeente gefinancierd worden, een deel door de regio en het bedrijfsleven. Maar als we nu niet investeren in opleidingstrajecten krijgen we over vijf jaar die mensen via de u-bocht van de UWV of bijstand terug.’’