Persoon gewond na steekpartij in Steenwijk

video Survival­len in de regen in Vollenhove: ‘Het is nog nooit zo druk geweest’

9 november De achttiende editie van Veno in the Wetlands zit er weer op in Vollenhove. 1400 deelnemers hebben geploeterd door sloten, gerend door weilanden met een boomstammen op hun schouder en gebalanceerd op een evenwichtsbalk. En dat allemaal voor een groot deel in de regen, waardoor de organisatie wel een aantal maatregelen moest nemen.