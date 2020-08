Persoonsgegevens Steenwijkse tandarts mag ministerie wél bewaren na tuchtzaak

Joffe voerde daar eerder deze maand een hoger beroepszaak. Hij weet dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd persoonsgegevens van hem bewaart want daar heeft hij een overzicht van gekregen. Het zijn gegevens afkomstig van de medische tuchtrechter waar Joffe als klager en als beklaagde is verschenen. Ook komen zijn persoonsgegevens voor in inspectierapporten.

Hij vindt het onrechtmatig dat minister De Jonge, die over de Inspectie gaat, de gegevens niet wil verwijderen of anonimiseren. Er worden ook persoonsgegevens over hem bewaard waarvan de Inspectie niets zegt te weten, aldus Joffe. Het zou gaan om notulen van een geheime vergadering van het College van Advies Tandartsen waar een inspecteur van de Inspectie van alles over Joffe zou hebben gezegd.

De Raad van State is het eens met de minister dat het bewaren van persoonsgegevens uit tuchtzaken en inspectierapporten van belang is voor het uitvoeren van toezicht op de gezondheidszorg. Ook vindt de Raad van State het geloofwaardig dat op het ministerie niets bekend is over die geheime vergadering.