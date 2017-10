Peuteropvang op meer locaties in Steenwijkerland

Het aantal peuterspeelzalen in Steenwijkerland stijgt na 1 januari 2018. En in sommige kernen kunnen ouders kiezen of hun peuter naar een openbare peuteropvang gaat of één met een christelijke signatuur.

Vanwege nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 stopt de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland (SPS). De stichting heeft zeventien peuterspeelzalen in de gemeente. ,,De nieuwe regeling brengt met zich mee dat peuterwerk onder de kinderopvang gaat vallen", legt bestuursvoorzitter Jan Spanjer van de christelijke onderwijsstichting Accrete uit. ,,De SPS kan niet integreren, want de stichting heeft geen kinderopvang en huurde in veel gevallen locaties", aldus Spanjer. Reden waarom de SPS per 1 januari 2018 ophoudt te bestaan.

Op Kop

Onlangs heeft Accrete alle zeventien peuterzalen en de medewerkers van SPS overgenomen.

Van die zeventien heeft Accrete 'in goed overleg' weer vijf peuterspeelzalen overgedragen aan Op Kop. Het gaat om Kuinre, Willemsoord, Eesveen, Giethoorn en School B in Steenwijk. ,,Om de simpele reden dat wij daar niet zitten en de peuterspeelzalen daar al bijna allemaal in een openbare school zitten. Wij gaan niet ergens beginnen, waar we niet met een school zitten."

De twaalf peuterzalen die Accrete aanhoudt, verhuizen in de meeste gevallen naar het Kindcentrum van Accrete. ,,Het gaat in de meeste gevallen om maar een paar honderd meter", nuanceert Spanjer de verhuizing. ,,De leidsters gaan gewoon mee, dus kinderen houden de vertrouwde gezichten, en we houden de namen van de peuterspeelzalen." De grootste verhuizing betreft Tuk. ,,Tuk blijft niet in Tuk, maar verhuist naar de Immanuëlschool in Steenwijkerwold."

Informatie

Deze week houdt Accrete informatiebijeenkomsten voor de ouders per locatie. Dergelijke bijeenkomsten heeft Stichting Op Kop na de herfstvakantie op stapel staan.

Naast de vijf locaties die Op Kop van Accrete heeft overgenomen, gaat de openbare onderwijsstichting samen met Stichting Peuterwerk (van Tinten Welzijnsgroep) van start in de Beatrixschool en Emmaschool in Steenwijk en in De Rolpaal in Blokzijl.