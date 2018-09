Pieter Vis getergd over dreigende taakstraf wegens laster

Exact negen jaar en vier dagen na de brute moord op zijn ouders in Vollenhove, zit Pieter Vis voor de rechter in Zwolle. Justitie verdenkt hem van smaad en laster, omdat hij via Twitter de huisvriend van zijn ouders in verband bracht met het onopgeloste misdrijf. ,,Iedereen mag mij beschuldigen, en als ik eenmaal iets over een ander schrijf kom ik meteen voor de rechter…”