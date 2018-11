Pijpleidingbouwer Renee Rook wint ondernemersprijs Steenwijkerland

1500 mensen gaan rond Vollenhove klimmen, slingeren en kruipen

9 november Met 1500 deelnemers zijn alle startbewijzen voor de zeventiende editie van Veno in the Wetlands vergeven. ,,Dat is op dit parcours wel het maximum", aldus voorzitter Leo Visscher van Stichting Survival Vollenhove (SSV), dat hiermee organisator is van het grootste sportevenement in de gemeente Steenwijkerland.