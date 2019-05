Pinautomaten in de Kop kapot: Zwartsluis in geldnood

Ulbe Koopman neemt na 44 jaar afscheid van zijn Lambertus­markt

15:42 Er is leven na de Lambertusmarkt. Daar is Ulbe Koopman (67) van overtuigd. Meer dan 44 jaar was hij betrokken bij die grootse braderie op Hemelvaartsdag in Oldemarkt. De 46e editie afgelopen donderdag was de laatste Lambertusmarkt onder Koopmans voorzitterschap.