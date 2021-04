Plan voor zonnepark in Eesveen van tafel geveegd wegens gebrek aan draagvlak

VIDEO Grote brand in Steenwijk verwoest levenswerk van kapster Nellie: ‘Net nu we weer open konden’

1 april De zeer grote brand in de binnenstad van Steenwijk heeft woensdag in de late avond kapsalon Nellie Intercoiffure verwoest. Nog voor ze bij de brand in haar pand was, kreeg de eigenaresse zelf al berichtjes via social media toegestuurd. ,,Ik zit hier al 35 jaar en dan dit. Een ramp. Het is over.”