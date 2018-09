Plannen Steenwijkerdiep 'in afrondende fase'

Wel kraanvo­gels gespot in natuurge­bied Engberts­dijks­ve­nen maar geen kuikens

14:08 In ons land is dit jaar een recordaantal broedende kraanvogels geteld, maar het broedresultaat valt tegen. Dat meldt Vogelbescherming Nederland. Twee van de 32 broedparen van de bedreigde vogel zaten in natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar in de gemeente Hardenberg.