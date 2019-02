video + poll Gemor in Sint Janskloos­ter rond vernoeming schaats­held Evert van Benthem

23 februari Komt dat Evert van Benthemplein in Sint Jansklooster er nu wel of niet? Dat is de grote vraag na de publicatie in de Stentor van afgelopen zaterdag. De kans leek fors toegenomen nadat deze krant ontdekte dat er een ontsnappingsclausule zit in de gemeentelijke regelgeving, die verbiedt dat nog levende personen worden vernoemd. Maar er klinken nu ook andere geluiden in het dorp, waar de tweevoudig Elfstedentochtwinnaar tot zijn emigratie naar Canada, in 2000, woonde aan De Leeuwte.