Politie dreigt met getrokken pistool bij aanhouding van verdachte met vuurwapen in Steenwijk

Longread Hoe BuitenGe­woon Leefbaar van dreumes uitgroeide tot baas in Steenwij­ker­land (maar daarvoor ook de prijs betaalde)

11 juli Het had een groot feest moeten zijn met een reünie, plakboeken over de successen, muziek en een hapje en een drankje. Twintig jaar BuitenGewoon Leefbaar, dat in twee decennia een opmars maakte van kleine nieuwkomer naar kritische oppositiepartij tot de grootste politieke speler met de meeste raadszetels in Steenwijkerland. Maar tegelijk ook de partij die de afgelopen zeven jaar vier wethouders versleet. ,,Boven het maaiveld? Dan gaat je kop eraf.”