Politie en gemeente: ‘Zorgen over drugsgebruik in Sint Jansklooster onterecht’

In Sint Jansklooster is onrust ontstaan over drugsgebruik en het dealen van drugs van een groep jongeren. Volgens de politie zijn die zorgen onterecht. ,,Signalen moeten niet een eigen leven gaan leiden. Daardoor ontstaat onnodig onrust”, stelt politiewoordvoerder Ruud Visser.

De Christelijke Oranjevereniging in Sint Jansklooster riep onlangs alle verenigingen uit het dorp bij elkaar om het samen met hen te hebben over het drugsgebruik onder de lokale jongeren. ,,We wilden het onderwerp bespreekbaar maken, zodat bijvoorbeeld iedereen veilig kan blijven sporten”, stelt Hoege Heetebrij, voorzitter van de Christelijke Oranjevereniging.

Ook tijdens de corsoweek, die georganiseerd wordt door de Christelijke Oranjevereniging, werd actief gewaarschuwd. Heetebrij: ,,Wij wilden geen drugsgebruik tijdens ons evenement. Wij hoorden en zagen dat het gebeurt, maar hoe veel dat is, weet ik niet. Ik kan daar verder ook niet veel over zeggen, want we hebben het nu overgedragen aan de gemeente en aan Plaatselijk Belang. We hebben afgesproken daar verder niks meer over te zeggen.” Ook Plaatselijk Belang wil niet reageren op de kwestie.

De politie kent de geluiden over het drugsgebruik, dat met name om ghb zou gaan. ,,Rond de festiviteiten half augustus is er rondom een kleine groep jongeren een beeld ontstaan van drugs en het dealen van drugs. Dit is door de politie direct onderzocht”, laat politiewoordvoerder Ruud Visser weten.

Joint

De politie trof daarbij drugs aan bij één van de jongeren. ,,Dat gaat om een zeer kleine hoeveelheid softdrugs, 1 joint. Al zeker geen hoeveelheden waar de kwalificatie drugsdealen op zijn plaats zou zijn.”

De wijkagent heeft dat beeld in gesprek met betrokken bewoners recht gezet. Visser: ,,Het is goed dat er in de gemeenschap oog is voor dit soort risico’s. Maar signalen moeten niet een eigen leven gaan leiden. Daardoor ontstaat onnodig onrust. Er zijn dus geen concrete signalen van problemen rondom GHB.”

Informatieavond

Toch organiseert de gemeente Steenwijkerland binnenkort een informatieavond voor jongeren en hun ouders in Sint Jansklooster. ,,Vanuit Sint Jansklooster hebben wij signalen gekregen over het dealen van drugs, hierbij ging het niet specifiek over GHB. Tijdens het corsofeest is gewaarschuwd voor drugs, met name ook voor GHB vanwege een incident in de horeca in Meppel. We hadden en hebben niet de indruk dat het in Sint Jansklooster erger is dan in andere kernen, waar drugsproblematiek geen rol speelt. Dit baseren wij op meldingen en aangiftes”, stelt gemeentewoordvoerder Marcel de Werd.

De informatieavond wordt georganiseerd in samenwerking met Plaatselijk Belang, politie en jongerenwerk. De Werd: ,,Het is een actueel thema in Sint Jansklooster en daarom een goed moment om met zowel ouderen als jongeren in gesprek te gaan over dit onderwerp. Het blijft altijd zaak om hen te informeren over de gevaren van drugs, net zoals altijd wordt gewezen op bijvoorbeeld de gevaren van alcohol en roken.”