Politie: Erol werd in Groningen in stukken gezaagd

Halil Erol uit Steenwijk werd al in 2010 vermoord, maar onderzoek naar de toedracht liep tot nog toe spaak. Tot er zaterdag weer schot in de zaak kwam. Op basis van 'nieuwe informatie' werd een 39-jarige vrouw uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid. Het huis waarin zij in 2010 woonde is nog steeds hermetisch afgesloten en wordt uitgebreid onderzocht op oude bloedsporen.

Ander tijdstip

Over de uitkomsten van dat onderzoek wil de politie nog niets zeggen. Opmerkelijk detail is verder dat de politie er van uit gaat dat de moord na zaterdagmiddag zes februari 2010, 15.30 uur plaatsvond, terwijl ze er eerder uit ging van middernacht (de nacht van zaterdag op zondag). Erol zou die avond bij zijn ex-vrouw en dochter hebben doorgebracht. Waarom de politie daar nu van afwijkt, is niet helder. Inmiddels gaat de politie er wel vanuit dat er verschillende dwaalsporen zijn uitgezet door de daders. Bijvoorbeeld een telefoontje met de mobiel van Erol op zondagochtend om daarmee te suggereren dat hij nog zou leven.

Doorbraak

Erol werd in februari 2010 als vermist opgegeven. De auto van de van oorsprong Turkse Erol werd in maart zonder kentekenplaten brandend aangetroffen in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk zijn armen en benen in een zak aangetroffen. In 2013 werden opnieuw, dit keer in Wanneperveen, lichaamsdelen van hem gevonden. Opsporing Verzocht besteedde meerdere keren aandacht aan de zaak. Er kwamen dinsdagavond negen nieuwe tips binnen. Of die bruikbaar zijn wordt de komende dagen duidelijk.