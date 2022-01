Politie heropent onderzoek naar 'puzzelmoord' op Halil Erol uit Steenwijk: mogelijk nieuw bewijs

Vrouwelijke getuige

Volgens RTV Oost stonden deze gegevens nog niet in het strafdossier van de zaak. Daarnaast zijn er aan het dossier stukken toegevoegd die wijzen naar een vrouwelijke getuige, die over het slachtoffer zou hebben gezegd dat de ‘armen en benen eraf zouden gaan’, wat ook daadwerkelijk is gebeurd.



Matthias M. is in hoger beroep gegaan, dat proces loopt momenteel. Zijn advocaat wil duidelijkheid over de ontbrekende bewijsstukken. Het is nog niet bekend wanneer de zaak in hoger beroep dient. De nieuwe getuigenverhoren starten binnenkort.