Politie rijdt auto klem na achtervolging door de Kop van Overijssel: geen rijbewijs

Steenwij­ker Gerrit Pit zat 3 jaar in een kamp, maar werd in feite veroor­deeld tot levenslang

9 maart Mede door toedoen van zijn NSB-broer belandt Gerrit Pit in 1942 in een concentratiekamp. Na de oorlog zijn de rollen omgedraaid: Pit werkt in het interneringskamp, waar zijn broer vastzit. De pijnlijke familie- en oorlogsgeschiedenis werpt een schaduw over de rest van zijn leven. Onder de treffende titel Ons vonnis werd in feite levenslang zijn Pits kampherinneringen nu gepubliceerd.