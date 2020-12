Politie rukt massaal uit voor vechtpartij op camping 't Veentje in Steenwijkerland

Oostwijk­straat in Steenwijk geeft licht in dit duistere jaar, maar stelt eisen: geen geflikker aan de gevel

6 december Licht in dit donkere coronajaar. De elf buurtjes van de Oostwijkstraat in Steenwijk zijn weer in de weer geweest om het in hun buurt gezellig te maken. De tijdschakelaar staat scherp en een ballotagecommissie beslist over de lampjes. Geen geflikker aan de gevels, maar een warm harmonieus geheel. ,,Dit hebben we nodig in deze tijd.”