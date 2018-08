Politie Steenwijkerland plukt auto met hennepplanten van de weg

Steenwij­ker­land wil snelle start extra gaswinning bij Eesveen voorkomen

21 augustus Tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de gaswinning in het gebied bij Eesveen moet daar geen extra gas gewonnen worden, vindt de gemeente Steenwijkerland. Het college van B&W in Steenwijkerland gaat daarom samen met de gemeente Westerveld naar de Raad van State om extra gaswinning op korte termijn te voorkomen.