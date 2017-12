Politie Steenwijkerland plukt Litouwer van de weg

Kunstwerk in Vollenhove als herinnering aan voormalig kasteel

29 december Op initiatief van Belangen Vereniging Vollenhove Stad (BVVS) komt er een kunstwerk op het eiland in de binnenhaven van Vollenhove. Daar heeft ooit Het Oldehuys gestaan. Het slot werd rond 1165 gebouwd in opdracht van de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen, waar naar in Vollenhove al een straat is genoemd.