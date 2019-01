Politie Steenwijkerland te grazen genomen... met sneeuwballen

De sneeuwballenregen was afkomstig van de nabijgelegen middelbare school RSG Tromp Meesters aan de Lijsterbesstraat in Steenwijk. Hoewel de agenten zich niet achter de beschikbare politiebusjes verscholen en besloten terug te gooien, bleken de tientallen kinderen uiteindelijk toch te sterk.

De ME

,,We waren in de minderheid”, zegt de politie op Facebook over de nederlaag. Er wordt ook al stiekem nagedacht over hoe de overwinning in de toekomst wel kan worden binnengesleept. ,,Volgende keer de ME maar oproepen", klinkt het met een knipoog.