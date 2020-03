Politie vindt dode hond in sporttas in gracht vlakbij Giethoorn

Burgemees­ters in Kop van Overijssel nemen maatrege­len: ambtenaren werken thuis, geen raadsverga­de­rin­gen of zonder publiek

7:13 Bij de drie gemeenten in de Kop van Overijssel en het Drentse Meppel werkt een groot deel van de ambtenaren thuis. De meeste gemeentehuizen zijn gesloten. Verder worden er in enkele gemeenten voorlopig geen raadsvergaderingen gehouden of is publiek niet welkom, en vervallen ook andere gemeentelijke bijeenkomsten.