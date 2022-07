Politie zet vakantieganger in: kijk uit naar moordenaar Cumali Ata uit Steenwijk

Politie en Openbaar Ministerie zetten vakantiegangers in om zware criminelen op te sporen. De portretten van acht voorvluchtige veroordeelden, waaronder Cumali Ata uit Steenwijk, zijn de komende twee weken te zien op beeldschermen in de vertrekhallen van de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam.

Het OM vermoedt dat deze zes zich in het buitenland schuilhouden en zo hun straffen, variërend tussen 4 jaar voor een gewapende overval tot levenslang voor moord, proberen te ontlopen. Reizigers wordt gevraagd in het buitenland uit te kijken naar deze personen en de politie te tippen.

Nichtje gewurgd

Een van de gezochte criminelen is de 38-jarige Cumali Ata uit Steenwijk, die in 2004 in een hotel in Enschede zijn toen 18-jarige nichtje Denise Celik wurgde. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens doodslag, maar heeft daar nog geen dag van uitgezeten, tot groot verdriet van de moeder van Denise.

Volledig scherm Cumali Ata © Politie/OM

Sindsdien staat hij hoog op het verlanglijstje van de opsporingsdiensten. Interpol plaatste hem in 2016 zelfs hoog op de lijst van most wanted van Europa. Mogelijk woont hij nu onder een andere naam in Turkije. Vier jaar geleden werden nog recente foto's van hem genomen.

Stiefzoon zwaar mishandeld

Een andere voortvluchtig had als laatste woonplaats Zwolle en heet Nazir Ahmad Chaudhry. Hij werd in 1999 veroordeeld tot 5 jaar cel, voor het zwaar mishandelen van zijn driejarige stiefzoon. Het jongetje overleed als gevolg daarvan. Chaudry was in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten en sindsdien niet meer gezien.

Volledig scherm Nazir Ahmad Chaudhry © Politie/OM

Dat deze misdaden al zo lang geleden plaats heb gevonden is voor de politie geen reden om te stoppen met zoeken. Hoofd van de Dienst Landelijke Recherche Andy Kraag: ,,Niemand is onvindbaar en wij stoppen niet. Niet in de opsporing van deze voortvluchtigen en niet in het vinden van nieuwe oplossingen om criminelen die in Nederland veroordeeld zijn, op te pakken.’’

De politie vraag reizigers in het buitenland uit te kijken naar deze en de andere zes personen. Mochten ze ze tegen het lijf lopen, dan kunnen ze de informatie te delen via www.politie.nl/opdevlucht