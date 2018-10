Pottenkijkers welkom in 36 ateliers in Steenwijkerland

Kunstschilders, keramisten, beeldhouwers, edelsmeden, een textielbewerker, illustrator, glazenier; deelnemers aan de Atelierroute Steenwijkerland etaleren al voor het tiende jaar een grote verscheidenheid aan artistiek werk en pottenkijkers zijn welkom! Bij medeorganisator Geo Hultink kun je dat trouwens letterlijk nemen: de pottenbakker in De Klosse is al druk bezig met het opruimen van z'n atelier.

Was wel eens nodig, een poetsbeurt?

,,Mijn vrouw vond van wel, haha. Als je zelf werkt en met klei aan het smeren bent maal je daar niet om, maar als je gasten over de vloer krijgt moet het allemaal wel een beetje representatief zijn."

Kijken, kijken en... ook kopen? Is dat het idee van de Atelierroute?

,,Kijken mag, kopen hoeft niet maar is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Dit weekend biedt je vooral een kans om eens achter de deur te kijken bij de kunstenaar. Niet iedereen heeft een eigen winkeltje of een expositieruimte waar mensen zomaar makkelijk even in- en uitlopen. Bovendien: het is ook leuk én belangrijk om te laten zien waar je mee bezig bent, om als kunstenaar ons gezicht te laten zien."

Zit de gemiddelde kunstenaar nog in z'n uppie op een zolderkamertje te werken dan?

,,Nou, over 't algemeen zijn het geen mensen die graag in the spotlights staan. Ze werken achter de schermen, wonen soms ook heel afgelegen. De route, die je naar wens met de auto of de fiets kunt afleggen, is wel een kans voor kunstenaars om een groter podium te krijgen."

Wat kun je zeggen over het deelnemersveld?

,,Dat is heel divers. Bijna alle kunstzinnige disciplines zijn vertegenwoordigd, hoewel wat weinig textiele werkvormen en fotografie deze editie. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van kunstenaars in Steenwijkerland opvallend goed is, van Tuk tot Belt-Schutsloot, van Wetering tot Zuidveen. Dat verrast me telkens weer, hier zit zóveel talent en dan doen niet eens alle kunstenaars mee."

Hoe werkt dat dan?

,,Als Vereniging Kunstkring Steenwijkerland organiseren we de route nu sinds vier jaar. We schrijven behalve onze eigen leden (zo'n 25) álle kunstenaars in de gemeente aan. Nou, dat zijn er zeker tachtig. Een aantal vindt het prachtig om mee te doen, het is toch een uithangbord voor je werk, zeker als je nog wat minder bekend bent. Dit jaar noteren we dertien nieuwe deelnemers."

Waarom doe je zelf mee?

,,Je wilt toch publiek bereiken, zorgen dat mensen in aanraking komen met je kunst. Persoonlijk vind ik het ook heel belangrijk dat kinderen in contact komen met kunst en cultuur; ik zet de pottenbakkersschijf buiten, dan mogen ze zelf wat uitproberen."