Prikken in het theater van Steenwijk vanaf de start al een succes: ‘Lekker dichtbij’

Na 44 jaar in snackbar gaan Wim (68) en Hennie (71) uit Blokzijl genieten van hun pensioen: ‘Gaan gezellig­heid wel missen’

Wim en Henny Kuik uit Blokzijl stoppen over een maand met het runnen van snackbar De Halte in Blokzijl. Na 44 jaar is het tijd voor andere dingen. ,,Dan kunnen we eindelijk onze eigen tijd indelen.”

9 januari