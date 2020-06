Primeur in Steenwijk: zenders op de rug van egels om te leren over gedrag van stekelbeestjes

Steenwijk is deze zomer het decor van een bijzonder experiment. Een aantal egels loopt daar rond met een zendertje op de rug. Dat moet meer informatie opleveren over het gedrag van de stekelbeestjes in een stadse omgeving.

Welke routes en afstanden leggen egels af? Wat is hun habitatvoorkeur? Hebben ze vaste plekken en hoe zien de nesten eruit? Zomaar wat vragen waar de onderzoekers antwoord op hopen te krijgen bij dit project. Via het zendertje is het dagelijkse doen en laten van de egels te volgen.

Minder egels

Volgens de onderzoekers is er weinig bekend over hoe egels zich redden in steden, hoe bewoners en anderen daar een steentje aan kunnen bijdragen en hoe de egel beter kan worden beschermd.

Het aantal egels neemt steeds verder af in Nederland, aldus de Egelwerkgroep Nederland. Eerder onderzoek maakte duidelijk dat egels het platteland steeds meer verruilen voor de stad.

Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. In het buitenland is er op deze manier veel nuttige informatie over de egels verkregen.