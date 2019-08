Prinses Beatrix onverwachte eregast bij gondelvaart in Belt-Schutsloot

video De grote vraag tijdens de gondel­vaart in Belt-Schutsloot: wie verslaat A/S United?

8 augustus De prijzenkast in de loods naast de bouwlocatie puilt uit. Bekers voor eerste prijzen, publieksprijzen en figuratieprijzen. Allemaal gewonnen tijdens de gondelvaart in Belt-Schutsloot. De groep A/S United is in de categorie allegorische gondels vrijwel onverslaanbaar.